В Татарстане угарным газом отравилась 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-25T09:49:27+03:00

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По телефону "112" в воскресенье, 24 февраля, в 16.45 поступило сообщение от очевидцев, что в частной бане на улице Южной в Альметьевске пострадала 17-летняя девушка. Девушка мылась в бане, почувствовала недомогание и сообщила родителям, что ей стало плохо.

Медики диагностировали у нее отравление угарным газом средней тяжести и госпитализировали в Альметьевскую детскую больницу, сообщили в МЧС Татарстана.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС республики, которые провели осмотр бани и выясняют причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU