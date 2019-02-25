В Татарстане угарным газом отравилась 17-летняя девушка
Пострадавшая доставлена в больницу
Девушку госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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По телефону "112" в воскресенье, 24 февраля, в 16.45 поступило сообщение от очевидцев, что в частной бане на улице Южной в Альметьевске пострадала 17-летняя девушка. Девушка мылась в бане, почувствовала недомогание и сообщила родителям, что ей стало плохо.
Медики диагностировали у нее отравление угарным газом средней тяжести и госпитализировали в Альметьевскую детскую больницу, сообщили в МЧС Татарстана.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС республики, которые провели осмотр бани и выясняют причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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