2019-02-25T08:19:14+03:00
Общество

В Казани отремонтировали бассейн, оздоровительный лагерь и футбольное поле

Об этом рассказали в мэрии
Лика ИСАЕВА
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На капитальный ремонт плавательного бассейна ДЮСШ "Касатка", футбольного поля ДЮСШ "Стрела" и детского оздоровительного лагеря "Экран" из бюджета города было потрачено 55,4 миллионов рублей.

- Количество спортивных сооружений в Казани за 10 лет увеличилось в 1,5 раза, - рассказали в мэрии Казани. - На сегодняшний день в городе действуют 2053 спортсооружения, в том числе 15 стадионов, 63 плавательных бассейнов и 623 нестандартных спортсооружений.

Три спортобъекта Казани были построены в рамках соцпрограмм, и частично были профинансированы из федерального бюджета: плавательный бассейн на территории спорткомплекса "Ракета", два новых футбольных поля на территории спортшколы "Савиново" и на стадионе "Локомотив". Общая сумма строительства составила 210,5 миллионов рублей. Из республиканского бюджета на это было выделено 162,6 миллионов рублей, 47,9 миллионов рублей добавил федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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