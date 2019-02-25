В Казани оценят качество оказания медицинских услуг

СЕГОДНЯ 08:49 2019-02-25T08:49:51+03:00

Об этом рассказали в мэрии

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Начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев рассказал, как столица Татарстана проходит добровольную сертификациию по качеству оказания медицинских услуг.

ДРКБ Казани и детская поликлиника в микрорайоне Азино получили сертификаты от Росздравнадзора за качество и доступность оказания медицинских услуг для жителей Казани.

- Будем стараться, что и другие наши медицинские учреждения пройдут сертификацию Росздравнадзора, - пожелал мэр Казани Ильсур Метшин. - Качество оказания медуслуг для населения должно быть на высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU