В Казани построят еще 15 спортплощадок

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-25T08:29:31+03:00

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Председатель Комитета физкультуры и спорта Светлана Вострикова рассказала, что в 2019 году в Казани появятся еще 15 уличных спортплощадок. Обойдутся они бюджету в 46,2 миллиона рублей. Напомним, что за пять лет - с 2013 по 2018 год, в столице Татарстана появились 93 спортплощадки. На эти цели было потрачено более 253 миллиона рублей.

За 2018 год в Казани появилось 12 площадок для занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе. Бюджету города это обошлось в 44,6 миллионов рублей. Среди них: пять мини-футбольных полей, три универсальных волейбольно- баскетбольных площадки, две хоккейные коробки и две площадки с тренажерами.

ИСТОЧНИК KP.RU