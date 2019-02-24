2019-02-24T17:36:03+03:00
Происшествия

В Казани сгорел шиномонтаж

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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С места ЧПС места ЧПФото: соцсети
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Пожар под путепроводом на перекрестке улиц Ибрагимова и Ямашева в столице Татарстана начался примерно в 15.30 в воскресенье, 24 февраля. Там под мостом располагаются шиномонтаж и магазин автозапчастей.

Едкий густой дым заполнил пространство под мостом, затруднив проезд автомобилей.Все сотрудники магазина и шиномонтажной мастерской эвакуировались самостоятельно.

На месте работали пожарные.

- Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Огонь повредил мебель и обшивку павильона, пострадавших в происшествии нет

ИСТОЧНИК KP.RU

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