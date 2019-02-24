В Казани ожидают приезд эшелона "Сирийский перелом"

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-24T16:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля из Москвы отправился воинский эшелон с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом». Поезд посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Всего это 61 город, где будут делать обязательную остановку на несколько часов. В это время все желающие смогут ознакомиться с экспозицией передвижной выставки - в 18-ти вагонах будут находиться более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей и других предметов этой войны.

В качестве экскурсоводов – российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

В Казань этот поезд прибудет 12 апреля из Ижевска.

На платформе-сцене выступит концертная бригада Центрального дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе вместе с артистами Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, ансамблями песни и пляски всех военных округов и флотов.

ИСТОЧНИК KP.RU