В Казани обнаружили тело 84-летней пенсионерки
Трагедия произошла в ночь на 23 февраля в одной из квартир на улице Фучика в Приволжском районе столицы Татарстана. В ванной комнате собственной квартиры было обнаружено тело 84-летней пенсионерки. На ее теле эксперты-криминалисты обнаружили ножевые ранения.
Подозреваемым стал сосед женщины. Мужчина, по предварительным данным, ранее неоднократно был судим, в момент совершения нападения на пенсионерку находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения на женщину, как он рассказал позже сотрудникам правоохранительных органов, стала внезапная личная неприязнь.
Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, мужчина задержан по подозрению в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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