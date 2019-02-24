В Казани обнаружили тело 84-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-24T15:46:23+03:00

Мужчина задержан по подозрению в убийстве пенсионерки. Фото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, с ней расправился сосед

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Трагедия произошла в ночь на 23 февраля в одной из квартир на улице Фучика в Приволжском районе столицы Татарстана. В ванной комнате собственной квартиры было обнаружено тело 84-летней пенсионерки. На ее теле эксперты-криминалисты обнаружили ножевые ранения.

Подозреваемым стал сосед женщины. Мужчина, по предварительным данным, ранее неоднократно был судим, в момент совершения нападения на пенсионерку находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения на женщину, как он рассказал позже сотрудникам правоохранительных органов, стала внезапная личная неприязнь.

Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, мужчина задержан по подозрению в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU