В Казани близнецы построили снежный танк

СЕГОДНЯ 14:34 2019-02-24T14:34:27+03:00

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Необычное поздравление с Днем Защитника Отечества появилось в одном из дворов на улице Короленко в столице Татарстана. Семья местных жителей - родители и два их сына-близнеца, украшают двор снежными фигурами.

Ранее они уже лепили автомобиль, машину ДПС и свинку - символ 2019 года. Накануне 23 февраля во дворе появился снежный танк. Его слепили из снега, раскрасили в зеленый цвет, и на танке написали дату - 23 февраля.

Этот танк маленькие жители Казани слепили в честь 100-летнего юбилея Казанского танкового училища и Дня Защитников Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU