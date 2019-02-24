В Марий Эл госавтоинспекторы помогли вытащить "Газель" из сугроба

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-24T13:28:46+03:00

Во время спасения автомобиля из сугроба. Фото: МВД по Марий Эл

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ЧП произошло в пятницу, 22 февраля, днем на 83-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск". Во время движения автомобиль "Газель", чей водитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и застрял в сугробе.

Водитель пытался самостоятельно откопать "Газель", но безуспешно.

На помощь подоспели сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл. Они помогли вытащить "Газель" из сугроба, убедились в его технической исправности и продолжили нести свою службу.

- Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за содействие и продолжил путь, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU