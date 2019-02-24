В Казани мать и ее 12-летний сын отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-24T12:35:41+03:00

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ЧП произошло в Советском районе столицы Татарстана на улице Латышских стрелков. Медиков и спасателей вызвали в пятиэтажку в 2.11 в воскресенье, 24 февраля. По предположению спасателей, в квартире угарным газом отравились 38-летняя женщина и ее 12-летний сын.

- Мальчик с диагнозом "отравление средней степени тяжести" доставлен в ДРКБ Казани, - сообщили в МЧС Татарстана. - Его мать с диагнозом "отравление средней степени тяжести" доставлена в 7-ю городскую клиническую больницу г.Казани.

На месте работают экстренные службы города, выясняются причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU