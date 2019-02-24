2019-02-24T11:40:13+03:00
Общество

Муфтию Татарстана вручили черный пояс по джиу-джитсу I дана

Награждение прошло во время открытия Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани
Лика ИСАЕВА
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Фото с награждения предоставлено ДУМ ТатарстанаФото с награждения предоставлено ДУМ ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани состоялось открытие III Всероссийского турнира по джиу-джитсу имени Марджани. Принять участие в соревнованиях приехали 120 участников из Москвы, городов Поволжья, Сибири и Кавказа.

Во время открытия турнира вице-президент Федерации джиу-джитсу России Георгий Куковеров вручил сертификат и чёрный пояс джиу-джитсу 1 дана муфтию Татарстана Камилю хазрат Самигуллину.

Напомним, что Камиль хазрат Самигуллин занимается джиу-джитсу, в детстве увлекался греко-римской (классической) борьбой.

- Черный пояс в джиу-джитсу, как и во многих боевых искусствах, является высшим поясом, который обозначает экспертный уровень технических и практических навыков его обладателя, - сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана. - Он свидетельствует о достижении мастерской степени – дана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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