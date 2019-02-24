2019-02-24T09:28:32+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина ограбил женщину с коляской

Нападение произошло на улице Ислюкова
Лика ИСАЕВА
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Напавшего на женщину злоумышленника задержалиНапавшего на женщину злоумышленника задержалиФото: Из материалов пресс-службы
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Нападение на 30-летнюю чебоксарку произошло на улице Илюкова в столице Чувашии. Во время прогулки с ребенком, который находился в коляске, к женщине подбежал мужчина и выхватил из ее рук телефон, после чего скрылся. Преследовать его женщина не могла - испугалась за своего малыша.

Личность нападавшего быстро установили - потерпевшая запомнила его приметы. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Его задержали.

Телефона при злоумышленнике не обнаружили, он успел его сдать в ломбард. Теперь сотрудникам полиции необходимо отыскать телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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