В Татарстане пьяный отец взял на рыбалку 10-летнего сына, и они обморозились
На телефон "112" в субботу, 23 февраля в 11.46, позвонил мужчина и попросил помощи. Он вместе со своим 10-летним сыном отправился на рыбалку на лёд залива реки Камы и там они очень замерзли, просят помощи в эвакуации на берег.
На место ЧП выехали спасатели ЗПСО-2 МЧС Татарстана. На снегоходах они прочесали лёд залива и обнаружили в одном километре от берега отца и сына возле Боровецкого леса. На берегу их ждали медики и участковый. Пострадавших доставили к медикам. Выяснилось, что у мальчика, предположительно, обморожение обеих ступней, а его 38-летний отец оказался в состоянии алкогольного опьянения и обморозил руки и ноги.
Родственников сначала напоили горячим чаем, обогрели, а потом доставили в больницу, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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