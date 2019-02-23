2019-02-23T13:19:41+03:00
Общество

На дороги Казани вышли 277 единиц техники: список улиц, где будут убирать снег

Только за сутки было использована 791 тонна противогололедных материалов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

В субботу днем на улицы Казани для уборки вышли 357 рабочих и 277 единиц спецтехники.

Так, снег будут вывозить с участков улиц: 2-я Туринская, 25 лет Октября, Айдарова, Батурина, Баумана, Беломорская, Васильченко, Вересаева, Гаврилова, Гагарина, Давыдова, Камая, Кремлевская, Кулахметова, Ленинградская, Литвинова, Лукницкого, Х.Мавлютова, К.Маркса, Меридианная, Московская, Павлова, Павлюхина, Салимжанова, Халтурина, К.Цеткин, Чистопольская, проспектов Амирхана, Ибрагимова, Победы, Сибирского тракта, а также с пл.Свободы и в жилом массиве Петровский.

Как сообщают в комитете внешнего благоустройства Казани, за прошедшие сутки с улиц города было вывезено 9 158 тонн снега, на дорогах использована791 тонна противогололедных материалов, в том числе 240 тонн реагента и 551 тонна пескосоляной смеси.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2019 года в Татарстане строители сдали уже 355,9 тысяч квадратных метров жилья
24 февраля в казанском ДК им.Ленина пройдет конвент ролевых игр «Мини-Зилант»
В Татарстане у сельхозформирований есть только 60% тракторов нужных для посевной кампании-2019
В Чувашии установили личность авто-истребителя бездомных собак
Первыми фильм «Зулейха открывает глаза» увидят зрители казанского Аксенов-феста
В Казани для того, чтобы снять с дерева енота, пригнали 25-метровую автовышку
Тимур Бекмамбетов практически признался в романе с помощницей президента Татарстана
Татарстанка вернула через суд деньги за несостоявшийся отпуск
В Татарстане ищут пропавшую 21-летнюю девушку,
В Чувашии пенсионерка лишилась 538 тысяч рублей, надеясь вернуть деньги за лечение у экстрасенсов
В Казани водитель сбил 70-летнего пенсионера и скрылся: идет поиск свидетелей
В Казани сеть магазинов для взрослых распространяла листовки с порнографическим содержанием
В Татарстане пенсионерка потеряла почти миллион рублей пытаясь продать стиральную машинку
В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 15-летнюю школьницу
Президент Татарстана попросил Минсельхоз России поддержать регионы в экспорте халяль-продукции
В Марий Эл иномарка протаранила "двенадцатую": пострадали два человека
25 февраля в Казани стартует чемпионат молодых дизайнеров Fashion Skills-2019
Россельхозбанк поддержит развитие экспорта в ПФО
В Казани во время драки в школе ученики запустили стулом в учительницу