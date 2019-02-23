На дороги Казани вышли 277 единиц техники: список улиц, где будут убирать снег

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-23T13:19:41+03:00

Только за сутки было использована 791 тонна противогололедных материалов

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В субботу днем на улицы Казани для уборки вышли 357 рабочих и 277 единиц спецтехники.

Так, снег будут вывозить с участков улиц: 2-я Туринская, 25 лет Октября, Айдарова, Батурина, Баумана, Беломорская, Васильченко, Вересаева, Гаврилова, Гагарина, Давыдова, Камая, Кремлевская, Кулахметова, Ленинградская, Литвинова, Лукницкого, Х.Мавлютова, К.Маркса, Меридианная, Московская, Павлова, Павлюхина, Салимжанова, Халтурина, К.Цеткин, Чистопольская, проспектов Амирхана, Ибрагимова, Победы, Сибирского тракта, а также с пл.Свободы и в жилом массиве Петровский.

Как сообщают в комитете внешнего благоустройства Казани, за прошедшие сутки с улиц города было вывезено 9 158 тонн снега, на дорогах использована791 тонна противогололедных материалов, в том числе 240 тонн реагента и 551 тонна пескосоляной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU