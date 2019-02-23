2019-02-23T15:11:02+03:00
Экономика

В Татарстане у сельхозформирований есть только 60% тракторов нужных для посевной кампании-2019

Недостачу хотят ликвидировать за счет частников
Олег ЛУГОВОЙ
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В настоящий момент у частников в распоряжении имеется порядка 13 тысяч тракторов.В настоящий момент у частников в распоряжении имеется порядка 13 тысяч тракторов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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23 февраля на республиканском совещании глава Мисельхоза Татарстана Марат Ахметов сообщил, что к посевной кампании -2019 у местных сельхозформирований есть 11 тысяч тракторов. Это покрывает лишь 60% от нужной нормы.

- Техника, которая находится у частных собственников – это большой резерв. Следует активнее привлекать их к полевым работам. Для них это будет дополнительный заработок. Аренда техники – хорошая практика. Это лучше, чем покупать и содержать машины самим, - отметил на это президент республики Рустам Миннианов.

В настоящий момент у частников в распоряжении имеется порядка 13 тысяч тракторов, более 500 зерноуборочных и около 100 кормоуборочных комбайнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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