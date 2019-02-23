24 февраля в казанском ДК им.Ленина пройдет конвент ролевых игр «Мини-Зилант»
В это воскресенье, 24 февраля, в казанском ДК им.Ленина пройдет 10-й конвент ролевых игр «Мини-Зилант».
Пришедшие на него смогут принять участие в турнирах мечников, а в выставочном зале станцевать вальс.
Кроме того гостей ждут стратегические и экономические игры: «Дипломаты» и «Пиратские острова». Также можно будет познакомиться и изучить настольную ролевую игру «Dungeon World» или сразиться в го.
Будет организована и ярмарка изделий ручных работ, в том числе и в жанре «стимпанк».
Конвент начнется в 12.00, а завершиться в 22.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU