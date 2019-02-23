С начала 2019 года в Татарстане строители сдали уже 355,9 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-23T16:55:33+03:00

В 2019 году в Татарстане жильем должны обеспечить 309 детей-сирот, 35 многодетных и 53 молодые семьи, а также 45 переселенцев с Крайнего Севера, уволенных военных и чернобыльцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В эту субботу на республиканском совещании глава Минстроя Тататрстана Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2019 года в регионе в эксплуатацию уже введено 355,9 тысяч квадратных метров жилья – это 13,3% от намеченного плана.

Также, по словам министра, по программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья из запланированных на этот год 149 домов на данный момент введен в эксплуатацию 21 с общей площадью 113,3 тысяч квадратных метров, еще 51 дом находится в высокой степени готовности.

Что же касается частных жилых домов, то из запланированных 8 450 объектов введено уже 1 146.

Кроме того, Файзуллин сообщил, что в 2019 году в Татарстане жильем должны обеспечить 309 детей-сирот, 35 многодетных и 53 молодые семьи, а также 45 переселенцев с Крайнего Севера, уволенных военных и чернобыльцев.

ИСТОЧНИК KP.RU