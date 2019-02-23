В Казани для того, чтобы снять с дерева енота, пригнали 25-метровую автовышку

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-23T12:06:07+03:00

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Накануне днем в Дербышках около дома №23 по улице Советская прохожие заметили на дереве енота. Особо сердобольные граждане тут же решили вернуть на землю животное, думая, что оно в опасности.

Для этого горожане даже использовали 18-метровую автовышку, однако у них ничего не получилось. Енот, увидев, подбирающихся к нему людей, забрался еще выше. Тогда люди за свои деньги вызвали еще один подъемник. В этот раз уже со стрелой в 25 метров. Но даже с такой техникой активисты потерпели неудачу.

Только к вечеру решились вызвать спасателей. Прибыв на место, дежурная смена убрала зевак от дерева, поднялись и с помощью спецудавки для собак сняли енота с высоты. Зверька укутали оделяло и передали зооволонтерам. Которые хотели отвезти его в ветклинику на обследование, а потом на передержку. Сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU