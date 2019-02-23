2019-02-23T13:03:05+03:00
Звезды

Первыми фильм «Зулейха открывает глаза» увидят зрители казанского Аксенов-феста

Проведение которого намечено на сентябрь этого года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Станислав Серба/ТРЦ "Планета"Фото: Станислав Серба/ТРЦ "Планета"
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На этой неделе в Казани завершились съемки фильма «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Процесс создания многосерийной картины близиться к концу.

Первыми ее смогут увидеть именно жители и гости Казани.

- Пока что речь идет о том, что премьера может пройти в рамках Аксенов-феста, который проводится в сентябре. Я в любом случае планирую приехать на фестиваль, он очень важный и значимый для меня. Надеюсь, что здесь покажут первые пару серий, - цитирует пресс-служба мэрии Казани татарстанского автора романа Гузель Яхину.

К слову, идея устроить предпоказа картины именно в Казани пришла во время съемок. Детали пока обсуждаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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