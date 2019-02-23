2019-02-23T11:02:41+03:00
Звезды

Тимур Бекмамбетов практически признался в романе с помощницей президента Татарстана

Совместное фото, выложенное в соцсети, у многих не оставило сомнений [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Слухи о романе режиссера ходили уже давно.Слухи о романе режиссера ходили уже давно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Слухи в СМИ ходили давно – известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов закрутил роман с молодой помощницей президента Татарстана Наталией Фишман.

И во, словно в подтверждение сделанных многими выводов Бекмамбетов в своем Инстаграм публикует совместное фото с 28-летней девушкой. Поза и намек на нежное объятие выглядит как однозначное признание факта отношений с Натлией Фишман.

Фото: @bekmambetovtimur

Фото: @bekmambetovtimur

Как отмечают в ряде СМИ известный кинорежиссер познакомился с Фишман, когда она еще не была помощницей президента Татарстана и не занималась развитием парков. Сообщается, что их знакомство состоялось еще в Москве. Там Наталия работала советником руководителя городского департамента культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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