2019-02-22T18:01:09+03:00
Общество

25 февраля в Казани стартует чемпионат молодых дизайнеров Fashion Skills-2019

Мероприятие будут организовано по методике движения WorldSkills Russia
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
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В понедельник, 25 февраля, в Казани начнет свою работу чемпионат молодых дизайнеров Fashion Skills-2019. Известно, что одними из организаторов мероприятия выступит региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Татарстане.

Согласно условиям, в конкурсе смогут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Fashion Skills-2019 будет проходить в несколько этапов: с 25 февраля по 25 марта - заочный этап, а с 30 марта по 19 апреля участники будут самостоятельно изготавливать один образ из своей капсулы с использованием тканей, предоставленных организаторами.

А после жюри отберут 8 претендентов на победу в финале, который пройдет с 20 по 22 апреля.

Главным призом в Fashion Skills-2019 станет оплачиваемая стажировка сроком на один месяц с возможностью последующего трудоустройства в дизайнерское бюро торговой марки SERGINNETTI и 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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