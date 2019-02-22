Президент Татарстана попросил Минсельхоз России поддержать регионы в экспорте халяль-продукции

СЕГОДНЯ 18:26 2019-02-22T18:26:19+03:00

В Татарстане сейчас функционируют 47 предприятий, производящих халяль-продукцию и продающих ее на российском рынке Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Глава федерального ведомства в свою очередь отметил перспективность этого направления

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В пятницу, 22 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Министерство сельского хозяйства России поддержать регионы в экспорте халяль-продукции на мировые рынки. Соответствующий разговор состоялся в Казанской ратуше на совещании по вопросам агропромышленного комплекса.

Глава Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отметил перспективность этого направления в ряде регионов Приволжского федерального округа.

Известно, что в Татарстане сейчас функционируют 47 предприятий, производящих халяль-продукцию и продающих ее на российском рынке. Однако, по мнению Минниханова, лишь совместные усилия с Минсельхозом страны помогут им выйти на мировую площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU