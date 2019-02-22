В Казани во время драки в школе ученики запустили стулом в учительницу

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-22T17:20:46+03:00

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Патрульный экипаж полиции вызывали сегодня в казанскую среднюю школу №38, расположенную на улице Фатиха Амирхана в Ново-Савиновском районе. Источник "Вечерней Казани" сообщил, что на одном из уроков подрались восьмиклассники.

Мальчиков попыталась разнять педагог - учительница английского языка, но один из драчунов запустил в нее стулом. Мебель не долетела до женщины, она не пострадала, но стул попал в другого мальчика.

Для разбора ситуации на место ЧП был вызван наряд полиции. Из-за драки были прерваны уроки у нескольких классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU