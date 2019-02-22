В Казани масленицу-2019 массово отметят 9 марта
9 марта, в субботу, в столице Татарстана массово отметят масленицу-2019. Гуляния пройдут на площадке около Центра семьи «Казан».
Пришедших ждет праздничная программа «Широкая Масленица- 2019», в которую вошли театрализованное представление с участием сказочных персонажей, сжигания чучела, концерт, зимние забавы с розыгрышем призов, конкурс частушечников, а также танцы и игры.
Будут работать несколько площадок: фольклорная, конкурсно-игровая, аттракционы и ледяные горки.
Кроме того, на месте организуют ярмарку по продаже изделий декоративно-прикладного искусства. Также, все желающие поучаствовать в мастер-классах по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению обереговых кукол и памятных монет.
Начало праздника в 11.00, а торжественное открытие – в 12.00. Пришедших угостят блинами и пряниками, которые приготовят по старинным русским рецептам.
ИСТОЧНИК KP.RU