В Казани водитель сбил 70-летнего пенсионера и скрылся: идет поиск свидетелей

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-22T19:01:04+03:00

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Накануне вечером – в 20.30, в столице Татарстана неизвестный автомобилист сбил 70-летнего старика и сбежал с места ДТП. Все произошло около дома №8 корпус 2 на улице Глазунова.

В результате данного происшествия пенсионер получил ушибленную рану левой надбровной области.

- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-815, 5-333-848, - сообщают в Госавтоинспекции Казани.

Всего по данным службы, за прошедшие сутки в столице Татарстана было зарегистрировано 223 ДТП, шесть из них с пострадавшими – два наезда на пешеходов, три столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате шесть участников дорожного движения – по два водителя, пассажира и пешехода, получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU