СЕГОДНЯ 17:11 2019-02-22T17:11:37+03:00

Мипнситр выразил надежду на то, что со временем, в том числе благодаря аграриям Татарстана, молоко станет еще одной перспективной экспортной позицией страны Фото: Мария ЛЕНЦ

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В пятницу, 22 февраля, в Казани состоялось совещание по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов России. На нем присутствовал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Во время своего выступления он заявил, что Татарстан уверенно занимает лидирующую позицию в России по производству молока. Патрушев выразил надежду на то, что со временем, в том числе благодаря аграриям Татарстана, молоко станет еще одной перспективной экспортной позицией страны.

После министр отметил и Приволжский федеральный округ (ПФО) в целом, сообщив, что он занимает второе место в России по производству продукции агропромышленного комплекса. Сейчас экспорт ПФО составляет 1,2 миллиарда долларов США, но к 2024 году может увеличиться до 2,8 миллиардов.

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ИСТОЧНИК KP.RU