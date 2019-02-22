Алексей Учитель готовится к съемкам фильма по роману «Дети мои»

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-22T16:25:21+03:00

В романе «Дети мои» рассказывается о жизни поволжских немцев и судьбе немецкой автономии на Волге в 1918-1941 годы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Это произведение, так же как и «Зулейха открывает глаза», вышло из под пера татарстанской писательницы Гузель Яхиной

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Начата подготовка к съемке фильма по еще одному роману татарстанской пистаельницы Гузель Яхиной. В этот раз будет экранизировано произведение «Дети мои».

За эту работу решил взяться режиссер Алексей Учитель.

- Когда я писала роман, мне казалось, что для отражения полусказочного, полуисторического мира, который здесь описан, может подойти мультфильм. Но если появится полнометражный фильм, я буду совершенно счастлива! Но это, конечно, вызов для режиссера и для актеров, особенно для исполнителя главной роли. Ему предстоит молчать практически все экранное время – главный герой книги нем на протяжении многих лет, - цитирует пресс-служба мэрии Казани Гузель Яхину.

Отметим, что сейчас в Татарстане ведутся съемки фильма по первому роману Яхиной «Зулейха открывает глаза», в котором главную роль играет Чулпан Хаматова.

В романе же «Дети мои» рассказывается о жизни поволжских немцев и судьбе немецкой автономии на Волге в 1918-1941 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU