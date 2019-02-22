В Кукморском районе Татарстана объявлен траур из-за гибели детей на пожаре

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-22T16:01:28+03:00

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Администрация Кукморского района республики объявила трехдневный траур. На официальной странице в интернете появились слова соболезнования родным двум погибшим во время пожара в деревне Новый Сардек малолетним братьям:

- Выражая скорбь по погибшим несовершеннолетним детям в результате пожара в деревне Новый Сардек 22 февраля, соболезнуя их родным и близким, в Кукморском районе объявлен трехдневный траур. В эти дни (22,23,24) отменяются все мероприятия. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью детей, - говорится на официальном портале Кукморского района.

Напомним, пожар произошел в 10.11. Когда родители уехали в Кукмор, за двумя мальчиками трех и шести лет осталась присматривать бабушка. Женщина работала во дворе, оставив детей в доме одних. Когда заметила дым и попыталась сама вызволить внуков, то надышалась дыма и потеряла сознание. Ее спасли соседи, но мальчики погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU