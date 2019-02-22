22 февраля из-за снегопада отменили рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны
Стало известно, что в пятницу, 22 февраля, из-за снегопада были отменены рейсы из Москвы в Казань и Набережные Челны.
В частности, речь идет о рейсах SU1198 Шереметьево-Казань и SU1250 Шереметьево-Набережные Челны.
Однако такое неудобство коснулось не только татарстанцев и гостей республики. Так, в нужное время самолеты не вылетели из московского аэропорта в Волгоград, Ставрополь, Архангельск, Челябинск, Прагу, Хельсинки, Софию, Воронеж, Уфу и Ростов.
Известно, что пассажиров оповестят через центр информации и бронирования. А прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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