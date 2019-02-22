В Татарстане экс-председателя правления банка «Спурт» будут судить за «кредитование» своих фирм на 2,49 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-22T15:06:29+03:00

Кроме того, она посылала в ЦБ фальсифицированную отчетность, чтобы у банка «Спурт» не отозвали лицензию. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В скором времени экс-председатель правления рухнувшего банка «Спурт» 62-летняя Евгения Даутова избавится от домашнего ареста, ради того, чтобы оказаться на скамье подсудимых.

Расследование уголовного дела, в котором женщину обвиняют в фальсификации документов и злоупотреблении полномочиями завершено.

По версии следствия, с 2012 по 2017 года возглавляемый Даутовой банк кредитовал связанные с ней ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом обвиняемая являлась бенефициаром указанного ОАО. Деньги проходили через цепочку завуалированных и не связанных друг с другом платежей. В итоге благодаря Даутовой банк получил невозвратную кредитную задолженность на более чем 2,49 млрд рублей.

Также Даутова от лица банка заключила договоры о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей.

Кроме того, она посылала в ЦБ фальсифицированную отчетность, чтобы у банка «Спурт» не отозвали лицензию. Сообщает СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU