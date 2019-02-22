В Чувашии пенсионерка лишилась 538 тысяч рублей, надеясь вернуть деньги за лечение у экстрасенсов

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-22T19:20:41+03:00

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75-летняя жительница Новочебоксарска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что лишилась 538 тысяч рублей, надеясь вернуть деньги за лечение у экстрасенсов.

Как оказалось, пенсионерке позвонил мужчина и представился сотрудником антимонопольной службы по борьбе с коррупцией. Он сообщил, что хочет помочь женщине вернуть деньги за неэффективное лечение. Однако после добавил, что перевод денег в Новочебоксарск будет стоить 538 тысяч рублей. Женщина безропотно перевела всю сумму.

МВД Чувашии сообщает, что это – не единственный подобный случай за последние дни. Так, от мошенников пострадала 53-летняя жительница Чебоксар, которая хотела получить компенсацию за приобретенные препараты. Только звонивший ей мужчина представился уже не антимонопльщиком, а сотрудником прокуратуры из Москвы.

Выполняя его условия женщина перевела 92 тысячи рублей. Но когда преступник попросил еще 166 тысяч, она поняла, что ее обманывают.

По данным фактам уже возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU