В Татарстане пенсионерка потеряла почти миллион рублей пытаясь продать стиральную машинку

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-22T18:45:11+03:00

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В полицию обратилась 61-летняя жительница Бугульмы. Взволнованная женщина сообщила, что лишилась огромной суммы денег. С ее карты мошенники списали более 950 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, она решила продать через интернет свою стиральную машину. Объявление она разместила на одном из популярных сайтов. Результат не заставил себя ждать. Ей позвонил неизвестный и заявил, что он готов купить стиральную машину. Более того, он даже готов прямо сейчас перевести нужную сумму на карту пенсионерки.

- Не желая упускать потенциального покупателя, потерпевшая сообщила аферисту реквизиты банковской карты, с которой впоследствии было списано более 950 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить аферистов полицейские не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU