В Татарстане во время пожара погибли два ребенка

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-22T14:29:50+03:00

Когда пожарные вынесли из горящего дома ребят, то они уже не подавали признаков жизни. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Страшная трагедия произошла 22 февраля в 10.11 в деревне в деревне Новый Сардек Кукморского района республики. Там загорелся частный дом, в котором на момент пожара находились два мальчика трех и шести лет.

Утром их родители уехали в Кукмор, оставив сыновей с бабушкой. Оставив на некоторое время малышей в доме одних, она вышла во двор. Через некоторое время она увидела дым, идущий из двери, и попыталась войти в комнаты, но не смогла - едкий дым помешал ей. Пенсионерку вытащили на улицу подоспевшие соседи. Они тоже не смогли зайти в комнату, где оставались дети.

Лишь приехавшие на место происшествия пожарные сумели пробраться сквозь дым и вынести детей наружу. Однако к этому времени мальчики уже не подавали признаков жизни.

- Не оставляйте детей без присмотра! - в очередной раз напоминает МЧС Татарстана. - Особенно опасно оставлять детей одних в запертых помещениях. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения наружу.

ИСТОЧНИК KP.RU