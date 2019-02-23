2019-02-23T09:44:29+03:00
Происшествия

В Татарстане ищут пропавшую 21-летнюю девушку,

Алина Аглиуллова пропала 6 февраля по пути из Казани в деревню Чутай
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "ЛизаАлерт"Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
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В Татарстане идут активные поиски 21-летней Алины Аглиулловой. Девушка пропала 6 февраля по пути из Казани в деревню Чутай, куда она могла направиться через Чистополь.

Известно, что девушка ростом примерно 160-165 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие волосы и карие глаза.На момент пропажи на Алине были черные валенки, черная куртка и синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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