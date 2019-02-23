Татарстанка вернула через суд деньги за несостоявшийся отпуск

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-23T10:38:30+03:00

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В 2018 году жительница Набережных Челнов вместе со всей семьей решила отправиться в отпуск. Тур к морю за пределами России она выбрала в туристической компании «Тревел Дизайнерс».

Заказывала все по полной программе: авиаперелет, проживание в пятизвездочном отеле, где им пообещали предоставить трехместной номер на шесть ночей, включая завтраки. За все с женщины запросили более 41 тысячи рублей, которые она оплатила.

Но спустя некоторое время выяснилось, что Ростуризм имеет претензии к этой компании, и исключил ее из Единого федерального реестра туроператоров. Тогда женщина потребовала вернуть ей деньги - ведь отпуск не состоялся. Но в «Тревел Дизайнерс» проигнорировали ее претензии, деньги не вернули.

Набережночелнинский городской суд встал на сторону женщины и взыскал с компании 35,5 тысячи рублей за неоказанные услуги. В качестве компенсации морального вреда ей должны выплатить также 5 тысяч рублей. Кроме того, турфирме вменили штраф на 20 тысяч рублей в качестве госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU