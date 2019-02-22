В 2019 году на реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах потратят 500 миллионов рублей
А в 2020-2021 годах планируется обновление и городского залива
Деньги на все эти цели город получит по федеральной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Контракты на долгожданную реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах заключат до 10 мая текущего года. Дальнейшие работы потребуют 500 миллионов рублей и будут закончены также в 2019 году.
Также стало известно, что в 2020-2021 году пройдет обновление чебоксарского залива.
Известно, что деньги на все эти цели город получит по федеральной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.
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ИСТОЧНИК KP.RU