2019-02-22T14:43:32+03:00
Экономика

В 2019 году на реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах потратят 500 миллионов рублей

А в 2020-2021 годах планируется обновление и городского залива
Алина ГАБДУЛИНА
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Деньги на все эти цели город получит по федеральной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годыДеньги на все эти цели город получит по федеральной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Контракты на долгожданную реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах заключат до 10 мая текущего года. Дальнейшие работы потребуют 500 миллионов рублей и будут закончены также в 2019 году.

Также стало известно, что в 2020-2021 году пройдет обновление чебоксарского залива.

Известно, что деньги на все эти цели город получит по федеральной программе «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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