2019-02-22T14:09:43+03:00
Происшествия

В Марий Эл после аварии сгорела "Газель": пострадал один человек

По предварительным данным, один из водителей не уел погодные условия - снегопад [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Столкновение двух автомобилей марки "Газель" произошло 21 февраля в 20.15 в Звениговском районе республики на 25-ом километре автодороги "Вятка".

По предварительным данным, водитель ГАЗ-2834 превысил безопасную скорость, не учел сложные дорожные и погодные условия - шел снегопад, выехал на встречку и протаранил ГАЗ-3309. Которая сразу после столкновения загорелась, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Фото: ГИБДД Марий Эл

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ИСТОЧНИК KP.RU

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