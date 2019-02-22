2019-02-22T18:34:28+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 15-летнюю школьницу

Лика ИСАЕВА
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Девочка была доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.Девочка была доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие - наезд на 15-летнюю школьницу, произошел 21 февраля днем на улице Строителей в столице Марий Эл.

По предварительным данным, водитель "Mitsubishi Colt" сбил девочку, когда она переходила дорогу по "зебре", которая была оборудована и соответствующими дорожными знаками и разметкой.

- Девочка была доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

Напомним, что за 21 февраля на территории Марий Эл было зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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