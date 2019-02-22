В Йошкар-Оле на "зебре" сбили 15-летнюю школьницу
Дорожно-транспортное происшествие - наезд на 15-летнюю школьницу, произошел 21 февраля днем на улице Строителей в столице Марий Эл.
По предварительным данным, водитель "Mitsubishi Colt" сбил девочку, когда она переходила дорогу по "зебре", которая была оборудована и соответствующими дорожными знаками и разметкой.
- Девочка была доставлена в больницу, где ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.
Напомним, что за 21 февраля на территории Марий Эл было зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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