2019-02-22T13:02:50+03:00
Общество

C 1 сентября 2019 года во всех татарстанских судах введут аудиопротоколирование

Все залы заседаний уже оснащены необходимой техникой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В эту пятницу, 22 февраля, на отчетной конференции судей Татарстана было объявлено, что с 1 сентября во всех республиканских судах вводится обязательное аудиопротоколирование. Вся необходимая техника в залах заседаний уже установлена.

Интересно, что записывать звук будут не только во время уголовных процессов, но и гражданских, уточнил на конференции начальник управления судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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