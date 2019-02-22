C 1 сентября 2019 года во всех татарстанских судах введут аудиопротоколирование
Все залы заседаний уже оснащены необходимой техникой
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В эту пятницу, 22 февраля, на отчетной конференции судей Татарстана было объявлено, что с 1 сентября во всех республиканских судах вводится обязательное аудиопротоколирование. Вся необходимая техника в залах заседаний уже установлена.
Интересно, что записывать звук будут не только во время уголовных процессов, но и гражданских, уточнил на конференции начальник управления судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU