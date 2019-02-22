В Марий Эл иномарка протаранила "двенадцатую": пострадали два человека

СЕГОДНЯ 18:19 2019-02-22T18:19:22+03:00

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Столкновение двух автомобилей произошло в Сернурском районе республики на 100 километре автодороги "Йошкар-Ола-Уржум". Там 21 февраля в 9.30 женщина - водитель иномарки "Volkswagen Tiguan", грубо нарушила правила дорожного движения - пошла на обгон в зоне действия знака, запрещающего этот маневр. В итоге она выехала на встречку и врезалась в ВАЗ-2112.

- В результате ДТП травмы получила сама водитель иномарки, а также пассажирка ВАЗ-2112, - сообщили в ГИБДД МВД Марий Эл. - Пострадавшие госпитализированы. На месте столкновения работали сотрудники Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU