В Казани сеть магазинов для взрослых распространяла листовки с порнографическим содержанием

СЕГОДНЯ 18:55 2019-02-22T18:55:13+03:00

Они появлялись в лифтах домов жителей казанского поселка Юдино на протяжении двух недель

На них было написано «Fucking machine», а словосочетание это имеет ярко выраженный матерный перевод и сексуальный подтекст

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Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана возбудило дело на сеть магазинов для взрослых «Эролайф». Причиной стали жалобы Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Дело в том, что в лифтах домов жителей казанского поселка Юдино на протяжении двух недель появлялись рекламные листовки магазина с порнографическим содержанием.

Известно, что листовках было написано «Fucking machine», а словосочетание это имеет ярко выраженный матерный перевод и сексуальный подтекст.

- Рекламораспространителем выступило «Партнёр-КН», которое предоставило рекламные стенды. Задействована была и УК «Заречье» – именно с ней рекламораспространитель заключил договор на рекламные места в лифтах домов, чьё управление находится в УК «Заречье». Все участники были привлечены к расследованию дела, - сообщает УФАС Татарстана.

Однако ответственность за нарушение запрета на размещение информации порнографического характера несёт рекламодатель. Именно «Эролайф» ответит за непристойные листовки.

ИСТОЧНИК KP.RU