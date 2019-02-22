В Казани сеть магазинов для взрослых распространяла листовки с порнографическим содержанием
Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана возбудило дело на сеть магазинов для взрослых «Эролайф». Причиной стали жалобы Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Дело в том, что в лифтах домов жителей казанского поселка Юдино на протяжении двух недель появлялись рекламные листовки магазина с порнографическим содержанием.
Известно, что листовках было написано «Fucking machine», а словосочетание это имеет ярко выраженный матерный перевод и сексуальный подтекст.
- Рекламораспространителем выступило «Партнёр-КН», которое предоставило рекламные стенды. Задействована была и УК «Заречье» – именно с ней рекламораспространитель заключил договор на рекламные места в лифтах домов, чьё управление находится в УК «Заречье». Все участники были привлечены к расследованию дела, - сообщает УФАС Татарстана.
Однако ответственность за нарушение запрета на размещение информации порнографического характера несёт рекламодатель. Именно «Эролайф» ответит за непристойные листовки.
ИСТОЧНИК KP.RU