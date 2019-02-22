2019-02-22T12:52:49+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека

Столкновение произошло, когда одна из машин выехала на встречку [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля в 8.05 на 19 километре автодороги "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск" на территории Заинского района республики.

По предварительным данным, 20-летний водитель "четырнадцатой" выехал на встречку и протаранил микроавтобус "Мерседес", которым управлял 59-летний водитель. В момент аварии вместе с ним в салоне находилось три пассажира.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и 51-летний пассажир автобуса "Мерседес" госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщает МВД Татарстана.

В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека.соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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