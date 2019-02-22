В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля в 8.05 на 19 километре автодороги "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск" на территории Заинского района республики.
По предварительным данным, 20-летний водитель "четырнадцатой" выехал на встречку и протаранил микроавтобус "Мерседес", которым управлял 59-летний водитель. В момент аварии вместе с ним в салоне находилось три пассажира.
- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и 51-летний пассажир автобуса "Мерседес" госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщает МВД Татарстана.
В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека.соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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