Первый замглавы Минобороны России в Казани откроет памятник «Герою-танкисту»
Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище отмечает свой 100-летний юбилей. Так, в эту пятницу, 22 февраля, в столице Татарстана начальник Генштаба Вооруженных сил России, первый замглавы Минобороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов вручит учебному заведению орден «Жукова». В этой торжественной церемонии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Это следует из плана мероприятий главы республики.
Также в этот день с участием Валерия Герасмиова состоится церемония открытия в Казани памятника «Герою-танкисту».
Кроме того, в эту пятницу состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Казанского высшего такового командного Краснознаменного училища.
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ИСТОЧНИК KP.RU