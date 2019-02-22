В Татарстане на трассе М-7 нашли сожженную машину, пистолет и тело владельца
ЧП произошло 21 февраля днем на 790 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" на территории Казани. На второстепенной дороге уходящей в сторону поля загорелся автомобиль "Лада Гранта". Приехавшие пожарные потушили легковушку, на место приехали родственники владельца. Самого его не нашли ни в салоне автомобиля, ни рядом.
Пока решался вопрос об эвакуации останков машины, один из близких родственников в 300 метрах от остова автомобиля обнаружил тело водителя. Рядом лежал предмет, похожий на самодельный пистолет. Позже эксперты на трупе обнаружили огнестрельное ранение в голову.
Как сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, по предварительной версии, 33-летний мужчина сначала сжег свою "Ладу Гранта", а затем свел счеты с жизнью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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