2019-02-22T12:00:15+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 нашли сожженную машину, пистолет и тело владельца

По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Труп нашли в 300 метрах от сгоревшего автомобиля.Труп нашли в 300 метрах от сгоревшего автомобиля.Фото: Максим ЛЮКОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло 21 февраля днем на 790 километре федеральной автодороги М7 "Москва-Уфа" на территории Казани. На второстепенной дороге уходящей в сторону поля загорелся автомобиль "Лада Гранта". Приехавшие пожарные потушили легковушку, на место приехали родственники владельца. Самого его не нашли ни в салоне автомобиля, ни рядом.

Пока решался вопрос об эвакуации останков машины, один из близких родственников в 300 метрах от остова автомобиля обнаружил тело водителя. Рядом лежал предмет, похожий на самодельный пистолет. Позже эксперты на трупе обнаружили огнестрельное ранение в голову.

Как сообщили "КП-Казань" собственные источники в правоохранительных органах, по предварительной версии, 33-летний мужчина сначала сжег свою "Ладу Гранта", а затем свел счеты с жизнью.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах потратят 500 миллионов рублей
В Татарстане во время пожара погибли два ребенка
В Марий Эл после аварии сгорела "Газель": пострадал один человек
В Татарстане построят малый ракетный корабль «Туча»
ВТБ запускает новую программу автокредитования
C 1 сентября 2019 года во всех татарстанских судах введут аудиопротоколирование
В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев приедет в Казань на совещание
Альбина Шавалеева покинула должность начальника ЗАГСа Татарстана
Первый замглавы Минобороны России в Казани откроет памятник «Герою-танкисту»
В Татарстане во время пожара погибли два человека
На выходные в Вахитовском районе Казани отключат электричество
Как не ошибиться с подарком на 23 февраля и 8 марта