2019-02-22T12:15:46+03:00
Общество

Альбина Шавалеева покинула должность начальника ЗАГСа Татарстана

На ее место уже назначена экс-начальник управления культуры, спорта и развития языков народов республики Гульшат Нигматуллина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatcenter.ruФото: tatcenter.ru
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В пятницу, 22 февраля, стало известно, что Альбина Шавалеева покинула должность начальника управления ЗАГС Татарстана. Согласно документу, опубликованному на сайте главы республики, причиной ее ухода стал переход на другое место работы.

На место Шавалеевой уже назначена экс-начальник управления культуры, спорта и развития языков народов Татарстана Гульшат Нигматуллина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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