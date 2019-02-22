Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев приедет в Казань на совещание

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-22T12:41:11+03:00

Оно будет посвящено планируемым объемам производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса

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На эту пятницу, 22 февраля, в Казани у президента Татарстана Рустама Минниханова запланирована встреча с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым.

Федеральный министр с главой республики должен принять участие в совещании на тему «О планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК».

Проводит мероприятие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU