На выходные в Вахитовском районе Казани отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-22T11:17:18+03:00

Свет будут отключать только в ряде домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Это связано с плановыми работами на сетях

Изменить размер текста: A A

В День защитника отечества – 23 февраля, в Вахитовском районе столицы Татарстана частично отключат свет.

Так, с 8.00 до 14.00 его не будет в домах №№16, 19, 23, 23а, 18а и 29 на улице Гоголя. А с 10.00 до 15.00 будут обесточены дома №№66, 68 и 70 на улице Нурсултана Назарбаева.

Также в это воскресенье, 24 февраля, с 8.00 до 13.00 свет пропадет в домах, расположенных по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, 52, 54, 56 и улица Салимжанова, 12, 14, 16. Также в это день с 13.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: улицы Фатыха Карима, 26, 27, улица Сары Садыковой, 10, улица Татарстан, 13, 43, 43а, 45, 47.

Эти отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU