2019-02-22T11:17:18+03:00
Общество

На выходные в Вахитовском районе Казани отключат электричество

Это связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет будут отключать только в ряде домов.Свет будут отключать только в ряде домов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В День защитника отечества – 23 февраля, в Вахитовском районе столицы Татарстана частично отключат свет.

Так, с 8.00 до 14.00 его не будет в домах №№16, 19, 23, 23а, 18а и 29 на улице Гоголя. А с 10.00 до 15.00 будут обесточены дома №№66, 68 и 70 на улице Нурсултана Назарбаева.

Также в это воскресенье, 24 февраля, с 8.00 до 13.00 свет пропадет в домах, расположенных по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, 52, 54, 56 и улица Салимжанова, 12, 14, 16. Также в это день с 13.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: улицы Фатыха Карима, 26, 27, улица Сары Садыковой, 10, улица Татарстан, 13, 43, 43а, 45, 47.

Эти отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году на реконструкцию Московской набережной в Чебоксарах потратят 500 миллионов рублей
В Татарстане во время пожара погибли два ребенка
В Марий Эл после аварии сгорела "Газель": пострадал один человек
В Татарстане построят малый ракетный корабль «Туча»
ВТБ запускает новую программу автокредитования
C 1 сентября 2019 года во всех татарстанских судах введут аудиопротоколирование
В Татарстане в ДТП с микроавтобусом и легковушкой пострадали два человека
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев приедет в Казань на совещание
Альбина Шавалеева покинула должность начальника ЗАГСа Татарстана
В Татарстане на трассе М-7 нашли сожженную машину, пистолет и тело владельца
Первый замглавы Минобороны России в Казани откроет памятник «Герою-танкисту»
В Татарстане во время пожара погибли два человека
Как не ошибиться с подарком на 23 февраля и 8 марта