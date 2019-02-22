2019-02-22T11:31:53+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибли два человека

Пожар произошел в Лениногорском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Гагарина в селе Сугушла Лениногорского района республики начался рано утром. Сообщение о возгорании поступило в 4.22. На место выехали пожарные.

Их встретили местные жители, которые рассказали, что в доме проживают два человека. Но соседи среди тех, кто пытался тушить огонь владельцев не увидели. Было сделано предположение, что люди остались внутри, но войти без пожарных туда уже никто не рискнул.

Горело потолочное перекрытие дома и кровли на площади 72 квадратных метра. Во время тушения огня были обнаружены тела двух человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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