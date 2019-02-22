В Татарстане построят малый ракетный корабль «Туча»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-22T13:56:48+03:00

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26 февраля на зеленодольском заводе имени Горького состоится церемония закладки корпуса малого ракетного корабля проекта 22800 «Туча». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Известно, что корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения поставленных задач в мирное время. «Туча» может работать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Такие суда оснащены управляемыми ракетами нескольких типов. Отмечается, что «Туча» своей ударной мощью опережает все современные аналоги.

Напомним, накануне стало известно, что в университете Иннополис разработали работа-сварщика, который будет строить корабли. Машина будет создаваться совместно с Зеленодольским судостроительным заводом имени Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU