Как не ошибиться с подарком на 23 февраля и 8 марта

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-22T10:59:43+03:00

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Что подарить своей второй половике на 23 февраля и 8 марта? Сейчас этим вопросом озадачены, наверное, все жители Татарстана. Из года в год самыми популярными подарками для мужчин становятся носки, пена для бритья и дезодорант, а для женщин – духи, веточка мимозы или другие цветы и коробка конфет, чаще всего стандартная «Рафаэлло».

На деле же, эти подарки традиционно возглавляют топ самых нежеланных подарков. Многие говорят, что лучше уж вообще не дарить подарок, чем дарить такие банальные вещи.

Чего же хотят женщины (и мужчины)?

Так чем же можно удивить свою вторую половинку. Большинство людей будут искать презенты из разряда «простенько, со вкусом и не очень дорого». Согласно результатам многих исследований, самым удачным презентом и для мужчин, и для женщин может стать смартфон.

При этом, надо понимать, на какой бюджет рассчитывать. Так, в среднем мужчины готовы отдать за подарок 3 тысячи рублей, а женщины готовы ограничиться одной тысячей. Согласитесь, что приобрести смартфон за такие деньги будет проблематично. Но в МТС для тех, кто не готов к серьезным тратам, есть сразу несколько способов сэкономить.

Рассрочка

Покупать в кредит сейчас рискнут не многие. Другое дело – рассрочка: в салоне связи можно оперативно обзавестись смартфоном и, при этом, не заплатить ни копейки. Одна из самых популярных сегодня моделей Honor 10 Lite. Купить ее в МТС можно за 14 990 рублей. ассрочку можно взять на 1,2 или 3 года. Достаточно просто выбрать нужную сумму ежемесячного платежа.

Трейд-ин

Понятие «трейд-ин» хорошо известно владельцам машин. Практика, когда покупая новую машину часть суммы покрывается продажей старой есть уже давно. Сэкономить аналогичным образом могут и покупатели смартфонов: для этого нужно принести старый мобильный телефон в салон МТС. Специалист определит его стоимость и сделает вам скидку на эту сумму. Главное условие программы: оценочная стоимость не должна превышать цену нового гаджета.

Подписка

В салоне МТС нам предложили еще один интересный вариант приобретения надежного телефона с минимальными затратами. Подписка, действующая для абонентов данного оператора, позволяет купить выбранное устройство со скидкой 20%: в нашем случае - не за 14 990 рублей, а за 11 992 рубля. Смартфон можно взять в рассрочку на год или два, пользоваться им на протяжении этого времени, а потом сдать обратно в салон и, внимание, получить скидку 30% на новый гаджет!

Таким образом, вы сможете менять мобильный телефон хоть каждый год, постоянно щеголяя с новой моделью с минимальными затратами.

Кэшбэк

Про кэшбэк сегодня слышал даже ленивый: вы делаете покупку, а вам на счет возвращается часть потраченных средств. Желающим приобрести смартфон в салоне МТС стоит установить приложение «МТС Деньги», тогда вам вернется до 30% от стоимости гаджета.

ИСТОЧНИК KP.RU